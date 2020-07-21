Son dakika 3. sayfa: Denizli emniyetinden kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı, 1 tutuklama
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Son dakika 3. sayfa: Denizli emniyetinden kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı, 1 tutuklama

Son dakika haberleri: Denizli'de yapılan kaçakçılık operasyonunda kaçak yollarla temin edilen çok sayıda ürün ele geçirildi.

Son dakika 3. sayfa: Denizli emniyetinden kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı, 1 tutuklama
21.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:45

Denizli'de yapılan kaçakçılık operasyonunda kaçak yollarla temin edilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde bazı şahısların kaçakçılık yaptıkları bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu 4 bin 780 adet kaçak içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 45 adet kaçak eşya, 47 şişe kaçak alkol, 14 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan kaçakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan bir diğer operasyonda ise 'resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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