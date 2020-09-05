Son dakika 3. sayfa: Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarında bulundular Sivas merkeze bağlı Ovacık köyünde define ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

05.09.2020 00:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:58

Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarında bulundular

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Ovacık köyünde define ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Ovacık köyünde meydana geldi. Kırsal alanda V.S., R.Y., B.A., R.Ö. ve E.Ç.'nin define aramak için arazide kaçak kazı yaptığı esnada kullandıkları dinamit patladı. Dinamitin patlaması üzerine V.S. ve B.A. ağır yaralandı. Şahıslar, yaralı 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek üzere 58 AP 244 plakalı araçla yola çıktı. Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarı vererek durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Karaçayır köyü mevkiinde gelen araç içerisindeki yaralılardan V.S. hayatını kaybetti. Yaralı B.A. hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 şahıs ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika 3. sayfa: Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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