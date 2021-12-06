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Son dakika 3. sayfa: Dağları teröristlere dar ettiler, yaban hayvanlarına kucak açtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Dağları teröristlere dar ettiler, yaban hayvanlarına kucak açtılar

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de Mehmetçikler, bir yandan devam eden operasyonlarla dağları teröristlere dar ederken, diğer yandan da yaban hayvanlarına yardım elini uzatmaya devam ediyor.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Mehmetçikler, bir yandan devam eden operasyonlarla dağları teröristlere dar ederken, diğer yandan da yaban hayvanlarına yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Tunceli'de süren Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlerin inlerine girip etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçikler, bir yandan da yaban hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor. Önceki gün Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 6 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçikler, bugün de yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisini sağlığına kavuşturmak için harekete geçti. Köylüler tarafından bulunan yaralı yaban keçisi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Ekipler yaralı hayvanı, veterinere teslim ederek tedavi ettirilmelerini sağladı. - TUNCELİ

Son dakika 3. sayfa: Dağları teröristlere dar ettiler, yaban hayvanlarına kucak açtılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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