Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanına hakarete ve terör örgütü propagandasına gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanına hakarete ve terör örgütü propagandasına gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanına hakarete ve terör örgütü propagandasına gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Ardahan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan merkeze bağlı Hasköy köyünde ikamet eden bir kişinin sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ve terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü PKK propagandası yapan şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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