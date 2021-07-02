Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Çorum'da narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda 112 gram bonzai ele geçirildi.

Çorum'da narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda 112 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il dışından Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen şahıs için şehirlerarası otobüs terminalinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şahsın üzerinde 112 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde ile birlikte yalanan zanlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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