Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 456 kök hint keneviri ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 456 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilğili olarak 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum ili Merkez ilçeye bağlı bir köyün merasında, sazlık alanların içerisine yasadışı hint keneviri ektiği tespit eden jandarma ekipleri, iki şüpheli şahsı takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda şüpheli şahıslar kenevir bitkilerine bakım yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Sazlık alanda yapılan incelemede yasa dışı olarak 456 kök hint keneviri bitkisi ekildiği belirlendi. Olayla ilğili olarak yakalanan 2 zanlıdan birisi sevkedildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Son dakika 3. sayfa: Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
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