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Son dakika 3. sayfa: Çorum'da polisten kaçak içki operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Çorum'da polisten kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Çorum'da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 bin 228 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 bin 228 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Son günlerde artan alkollü içki zehirlenmelerinin artış göstermesi üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarını tespit ettiler. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı şahsın ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki ile 3 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi.

Kaçak alkollü içkilere el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlattılar. - ÇORUM

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