Son dakika 3. sayfa: Çorum'da dehşete düşüren olay: Oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

Son dakika habere göre Çorum'da dehşete düşüren olay: Oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü Çorum'un Alaca ilçesinde bir şahıs oğlu ile kavga eden iki öğrenciye servis aracında ateş açtı.

Çorum'da dehşete düşüren olay: Oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bir şahıs oğlu ile kavga eden iki öğrenciye servis aracında ateş açtı. Ağır yaralanan iki öğrenci hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat Köyü'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre, çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen baba Servet B., okulun önüne gitti. Oğlu ile kavga ettiği öne sürülen iki öğrenciyi bulan Servet B., 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T.'ye okul servisinde yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki öğrenci, Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Servet B., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken köyde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK