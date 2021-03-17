Son dakika 3. sayfa: Çocuklarına trafikte mendil sattıran 4 aileye işlem yapıldı

Son dakika habere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklarına trafikteki araçlara mendil sattırdığı belirlenen 4 aileye idari işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuklarına trafikteki araçlara mendil sattırdığı belirlenen 4 aileye idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Subat-14 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonucunda ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 4 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan dolayı işlem yapıldı.

Ayrıca 15 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılarak, 8 şahıs zabıtaya teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı