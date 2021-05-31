Son dakika haberleri | Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri | Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre'ye bağlı Taşhöyük köyünde akşam saatlerinde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu hayatını kaybederken, S.N. ve A.N. yaralandı.

Çıkan kavgada öldürülen Kınu'nun cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.N. ve A.N. de çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan silahlı kavganın ardından jandarma köyün içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Abidin Yel/ İHA)

Son dakika haberleri | Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Cizre'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 22:19:33. #1.14#

title