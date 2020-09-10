Son dakika 3. sayfa: Çine'de orman yangını
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Son dakika 3. sayfa: Çine'de orman yangını

Son dakika haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Çine'de orman yangını
10.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:07

Aydın'ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Alabayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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