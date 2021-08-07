Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın
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Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.

Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhammut çadır kentinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların çadırlara sıçramasıyla bir anda alev aldı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, bir mahalle tamamen yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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