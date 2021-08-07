Son dakika 3. sayfa: Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Son dakika haberine göre Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.