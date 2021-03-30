Son dakika haberi: Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Çekya'da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

Çekya'da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın başkenti Prag'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, helikopterin kasaba yakınlarındaki tarlaya çakıldığı belirtildi. Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, savcılığın ise cesetlere otopsi yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Bahar Candan Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 23:03:36. #1.14#
title