Son dakika haberi: Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Çekya'da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın başkenti Prag'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, helikopterin kasaba yakınlarındaki tarlaya çakıldığı belirtildi. Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, savcılığın ise cesetlere otopsi yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı