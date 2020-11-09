- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü
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- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü

09.11.2020 23:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:33

Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü Gaziantep'te bir sürücü, araç kullandığı esnada sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken kaza yaptı.

Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir sürücü, araç kullandığı esnada sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücünün korona virüs yoğunluğu nedeniyle hiçbir hastanenin hasta kabul etmemesi üzerine yaşanan zaman kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet İspir idaresindeki araç, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine seyir halindeyken yol kenarında park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan sürücü, kendi kaza anlarını da kaydetti. Akşam saatlerinde yaşanması nedeniyle kaza anları net olarak görünmezken, kaza sonrası yaşanan panik anları ve sürücünün araç içerisinden çıkarılma anlarına ait ses kayıtları dikkat çekti.

Korona virüs yoğunluğu nedeniyle hiçbir hastane kabul etmeyince öldü

Kazada ağır yaralanan Ahmet İspir, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılmak istendi. Kent merkezindeki hastanelerin korona virüs yoğunluğu nedeniyle kabul etmediği ağır yaralı sürücü, Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Sevkler sırasında durumu daha da ağırlaşan sürücü, Nizip'teki özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İspir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin çıkarılışı esnasında hastanın yakınları ise feryat etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü
- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü
- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü
- Canlı yayında kaza yaptı, hastaneler kabul etmeyince öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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