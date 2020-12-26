Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

26.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:24

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.

Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir site inşaatında çalışan inşaat işçisi Halil İbrahim Bakır bugün saat 15.40 sıralarında çalıştığı inşaatın 9. katından aşağıya henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, inşaatın 9. katında vinç ile malzeme çektiği öğrenilen Bakır'ın elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edilirken, 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu görüntüsü kaldı.

Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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