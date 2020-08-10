Son dakika 3. sayfa: Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı
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Son dakika 3. sayfa: Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı

Son dakika haberleri... Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı Pendik'te markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı.

10.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:37

Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı

İSTANBUL - Pendik'te markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı. Arabasının kaçırıldığını fark eden araç sahibi otomobilini kurtarmak için canını hiçe sayıp hırsızların önüne atladı. Saniyeler süren hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kurtköy'de meydana geldi. Öğretmen olan Ahmet Erim otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi. Erim, dalgınlıkla aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Erim'im araca bindi. 100 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya kalktı. Market içerisinden durumu fark eden Erim dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı. Gözü kara hırsızlar aracı Erim'in üstüne sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.Saniyeler süren hırsızlık anın güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı.

"Eşim 3 gün önce doğum yaptı dalgındım"

Arabası çalınan Ahmet Erim ekmek almak için markete girdiğini eşinin ise 3 gün önce doğum yaptığını ve aklının onda kalarak dalgınlıkla aracını çalışır halde bıraktığını belirterek," Ben ekmek alıyordum o esnada arabanın önüne bir araç gelip durdu. İçinden biri indi hızlı bir şekilde benim arabaya doğru koştu. Benimde eşim 3 gün önce doğum yapmıştı. Biraz da kafam dalgındı. Ondan istifade çalışır halde bıraktım. Kasa da ücret ödeyecektim ki arkamı döndüğümde adamı arabama doğru koşarken gördüm. Ben de hemen dışarı fırladım arabanın önüne kendimi siper ettim ezdi geçti. Durumu polis ekiplerine bildirdik umarım ki bulacaklar. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Konuyla ilgili Pendik Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Son dakika 3. sayfa: Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı

Kaynak: İHA

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