Son dakika 3. sayfa: Caddebostan Sahil'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Son dakika 3. sayfa: Caddebostan Sahil'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Son dakika haberine göre Kadıköy Caddebostan Sahil'de patenli 2 genç bir arabanın arkasına tutunarak kilometrelerce seyahat ederek canlarını hiçe saydı.

Son dakika 3. sayfa: Caddebostan Sahil'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
14.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:24

Kadıköy Caddebostan Sahil'de patenli 2 genç bir arabanın arkasına tutunarak kilometrelerce seyahat ederek canlarını hiçe saydı. Arabanın şoförü ise o anları sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak eğlendi.

Dün akşam saat 23.30 sıralarında Caddebostan Sahil'de paten ile kayan 2 genç yoldan geçen bir arabanın arkasına tutundu. Arabanın arkasına tutunan patenli gençler sahil yolunda kilometrelerce tehlikeli yolculuk yaptı. Trafik akışının da normalinden fazla olmasıyla birlikte 2 genç canlarını hiçe sayarak trafikte seyir eden diğer sürücülerin de canlarını hiçe saydı. Tuttukları arabanın şoförü ise o anları kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Daha sonra gençlere ve arabanın şoförüne 'tehlikeli yolculuk yapıyorsunuz farkında mısınız' sorusuna gençler cevap vermezken, arabanın şoförü, "Yapacak bir şey yok ben farkında değildim sonradan arabanın aynasından fark ettim. Canlarını tehlikeye atıyorlar" diye yanıt verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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