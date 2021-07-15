Son dakika 3. sayfa: Bursa'yı üzen ölüm
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'yı üzen ölüm

Son dakika 3. sayfa: Bursa'yı üzen ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bursa'nın ve Rumeli camiasının sevilen ismi Rod Macit olarak da anılan Macit Tunalı hayatını kaybetti.

Bursa'nın ve Rumeli camiasının sevilen ismi Rod Macit olarak da anılan Macit Tunalı hayatını kaybetti.

Sıra dışı kişiliği ile herkesin sevgisini kazanan Macit Tunalı 16 Mart tarihinden beri, rahatsızlığı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Tunalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Tunalı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı. Özen mesajında, "Maalesef Macit abimizi kaybettik. Biz onu Gülen yüzüyle, o en saf haliyle ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun" dedi. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Bursa'yı üzen ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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