Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
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Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.

(İlkay Altay - Fatih Ak/İHA)

Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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