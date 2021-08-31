Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkpazarı Mahallesi kahvelerin bulunduğu bölgede meydana gelen olayda emekli bankacı olduğu öğrenilen Ferit K. bacağından yaralandı.

112 acil ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla alakalı soruşturmayı sürdürürken, olay yerine motosikletle gelip yaralamadan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının peşine düştü.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı
Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

Fırlayan ağaç parçası, atölyede çalışan genç işçinin karnından girip sırtından çıktı
Fırlayan ağaç parçası, atölyede çalışan genç işçinin karnından girip sırtından çıktı
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