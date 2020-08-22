Son dakika 3. sayfa: Bursa'da orman yangını

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Bursa'da orman yangını

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, bilinmeyen bir sebepten dolayı Bursa'nın Mudanya ilçesi Dereköy ile Çekrice mahalleleri arasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle, alevler etrafa yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa gelen ekipler itfaiye ve arasözlerle karadan, helikopterlerle de havadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA