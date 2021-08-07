Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: - Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken şarampole devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü Coşkun Topraklı olay yerinde hayatını kaybetti.

- Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken şarampole devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü Coşkun Topraklı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gökçesu-Mengen yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Karabük'ün Yenice ilçesine giden Coşkun Topraklı yönetimindeki 78 YB 155 plakalı saman balyası yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırı gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede tır sürücüsü Coşkun Topraklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Topraklı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğulcan Engin Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 20:47:29. #1.15#

title