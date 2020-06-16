Son dakika 3. sayfa: Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
16.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:26
Adıyaman'da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Osman A., idaresindeki 34 F 4142 plakalı otomobil Yeni Mahallede bisiklet süren 12 yaşındaki Ali Şahin'e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA