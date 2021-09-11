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Son dakika 3. sayfa: Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı

Son dakika haberleri: Antalya'da biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı.

Antalya'da biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıktı. Daha önce iki kez daha intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen şahıs, polis tarafından ikna edilerek falezlerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sırasında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Ailevi sebepler ve biriken nafaka borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 41 yaşındaki Kemal B., tel örgüleri geçerek falezlerin üzerine çıktı. Falezlerin uç noktasındaki demiri de aşan adam, bir süre ayakta denizi izledi. Kemal B.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Parka gelen yunus timleri, bir süre Kemal B.'nin olduğu noktayı bulmaya çalıştı. Kemal B.'nin olduğu yeri belirleyen ekipler, tel örgüleri geçerek yanına ulaştı. Polisler, Kemal B.'den falezlerin uç noktasından güvenli noktaya geçmesini ve oturmasını istedi. Su isteği yerine getirilen Kemal B.'yi ikna etmek için ekipler yaklaşık 1 saat uğraş verdi. Ayaklarının titrediği görülen şahıs, kendisine yardım yapılacağı sözünün verilmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Bir hayli bitkin olduğu gözlemlenen Kemal B'yi polisler kayalıklardan koluna girerek indirdi. Parka alınan Kemal B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Kemal B, 30 Kasım 2015 tarihinde yine aynı bölgede intihar girişiminde bulunmuş, annesi tarafından vazgeçirilmişti. Aynı kişinin 9 Eylül 2020 tarihindeki intihar girişimi ise bir vatandaş ve polis ekiplerince engellenmişti. - ANTALYA

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Haber: Son dakika 3. sayfa: Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı - Haberler
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