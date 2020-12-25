Son dakika 3. sayfa: Bir saat arayla ikinci kez alev alev yandı
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Son dakika 3. sayfa: Bir saat arayla ikinci kez alev alev yandı

25.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:34
Son dakika 3. sayfa: Bir saat arayla ikinci kez alev alev yandı

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir saat arayla iki kez yangın çıkan metruk ev alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir saat arayla iki kez yangın çıkan metruk ev alev alev yandı.

Yangın, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan Kırklar Tekkesi sokak üzerinde boş bir evde meydana geldi. Evde dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaptıkları çalışmada yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Aynı ev bir saat sonra alev alev yandı

İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra aynı evde yangın olduğuna dair bir ihbar daha aldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri şoke oldu. Bir saat arayla yanan boş evde metrelerce yükselen alevler, mahallede paniğe neden oldu. Metruk evin yandığı anlar bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada çıkan yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak çıkan yangın ile ilgili soruşturma işlemleri başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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