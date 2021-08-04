Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber veren köy sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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