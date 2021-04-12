Son dakika 3. sayfa: Bildiride imzası bulunan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

Bir son dakika haberine göre Emekli 104 amiralin bir gece yarısı yayımladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere çağırılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.