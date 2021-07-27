Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü 1 yaralı

Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı.

Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada bacağından vurulan genç kızın babası damadını, dünürünü ve damadının kuzenini silahla vurarak öldürdü.

Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde Hatice Giray'ın kapısına dayandı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu. Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı