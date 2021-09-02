Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın düzenlendi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın düzenlendi. Kaçak imalathaneye yapılan baskında 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 10 ton ağırlığında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan kaçak nargile tütünü ve aroma esansı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir imalathanede piyasada bilinen birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak üretildiği ihbarını aldı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca imalathanenin içerisinde yurt dışından getirilen ham halde işlenmemiş kaçak nargile tütünleri ve bunları işlemek için insan sağlığına zararlı aroma esansları, nargile tütünlerini koymak üzere kutular da ele geçirildi. Kullanıma hazır ve hazırlanma üzere olan nargile tütünlerinin toplamda ağırlıklarının 10 tona ulaştığı ve piyasa değerinin ise 3 milyon lira civarı olduğu öğrenildi. Öte yandan tütünlerin üretildiği alanının hijyenik olmaması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: Beylikdüzü'nde kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın: 5 gözaltı - Haberler
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