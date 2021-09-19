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Son dakika 3. sayfa: Beşiktaş'ta atlı polislerin denetimi büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Beşiktaş'ta atlı polislerin denetimi büyük ilgi gördü

Son dakika habere göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlı polisler ile birlikte Bebek Parkı ve sahil bandından denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlı polisler ile birlikte Bebek Parkı ve sahil bandından denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların atlara ilgisinin yoğun olduğu denetim havadan da görüntülendi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri Beşiktaş'ta denetim gerçekleştirdi. Denetime Bebek Parkı'ndan başlayan birlikler, parkın tamamını dolaştı. Bebek Parkı'ndaki atlı polisleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek yanlarına geldi. Özellikle küçük çocukların atlara yoğun ilgi gösterdiği görülürken, büyükler de atlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ömürlerinde ilk kez at gören bazı minikler ise önce korkup yaklaşmaya çekindi ama sonra polis ağabey ve ablalarının da yardımıyla atları okşayıp sevdi. Yerli ve yabancı birçok kişi atlı polislerin devriyesini hayranlıkla izledi. Ekipler parkın ardından sahile çıkarak denetime sahil bandında devam etti.

"Çok güzel bir ilk deneyim oldu"

Çocuğu Efe Gündüz ile birlikte parkta dolaşırken atlı polislere denk gelen Eda Gündüz, "Çocuklar çok heyecanlanıyor. Atlarımız da çok kibarlar. Çocuklara alışmışlar sanırım, polisler de sevdiriyor. Çocuğumu ata bindirmek veya atlarla doğada yürüyüş yapmak çok ilgimi çekiyordu. Acaba götürsem korkar mı diye düşünüyordum ama hiç korkmadı. Demek ki çiftliklere vs. götürmeye başlayabiliriz. Çok güzel bir ilk deneyim oldu" dedi.

"Yarış atı gibiler"

Atlarla fotoğraf çektiren İranlı bir turist, "Evet, daha önce de at görmüştüm. Ben atları çok seviyorum. Bunlar çok uzun ve hızlı gözüküyorlar. Bence bunlar yarış atı gibiler" derken, ailesiyle parkta dolaşmaya gelen minik Laila ise atlar için, "Onlar çok iyiler. Çok yumuşaklar, güzeller ve tatlılar" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken, atlı polislerin Bebek Parkı ve sahil bandındaki devriyesi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Beşiktaş'ta atlı polislerin denetimi büyük ilgi gördü

Son dakika 3. sayfa: Beşiktaş'ta atlı polislerin denetimi büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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