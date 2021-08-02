Son dakika 3. sayfa: Berlin'de sokak partisinde arbede: 19 polis yaralandı
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Son dakika 3. sayfa: Berlin'de sokak partisinde arbede: 19 polis yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Berlin'de sokak partisinde arbede: 19 polis yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu en az 2 bin 500 kişinin katıldığı sokak partisinde çıkan olaylarda 19 polis yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu en az 2 bin 500 kişinin katıldığı sokak partisinde çıkan olaylarda 19 polis yaralandı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle gece kulüplerinin ve diskoların uzun zamandır kapalı olması başkent Berlin'de gençleri yeni arayışlara itti. Özellikle bahar ve yaz aylarıyla birlikte havaların da ısınmasıyla şehir parkları gençlerin eğlence alanlarına dönüştü.

Okulların da tatil olmasıyla, Mitte ilçesinde yer alan James-Simon-Park, gençlerin en fazla rağbet ettiği parklardan biri oldu. Yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları binlerce genç geceleri bir araya gelerek müzik ve alkol eşliğinde sokak partisi yapıyor. Alkolün de etkisiyle zaman zaman kavgaların çıktığı partilerde gençler zaman zaman polisle çatışıyor.

19 polis yaralandı

Son olarak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece James-Simon-Park'ta 2 bin 500 kişinin katıldığı bir partide kavga çıktı. Partiye katılanlar kavgayı önlemeye gelen polislere ve bıçakla yaralanan kişiye tıbbi müdahaleye gelen sağlık ekibine bira şişesi ve taşlarla saldırdı. Polis takviye kuvvet istemek zorunda kaldı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 19 polis yaralanırken, 12 kişi de gözaltına alındı.

"Parka giriş ve alkol yasağı getirilmeli"

Mitte İlçe Belediye Başkanı Stephan von Dassel, parti yapan gençlerin oluşturduğu kaosun sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Dassel yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, "İlgili yeşil alanlar için saat 23.00'ten itibaren giriş yasakları çıkarılmalıdır. Ama bu kesin çözüm değil, çünkü parkın önünde de toplanıp taşkınlık yapabilirler. Bu yüzden yine ev dışında alkol satışı yasağına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Kaçak sokak partilerinde korona önlemleri göz ardı edilirken, mahalle sakinleri ise gürültüden, partilerden geride kalan çöp yığınları ve çevre kirliliğinden şikayet ediyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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