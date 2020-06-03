Son dakika 3. sayfa: Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu 1 çocuk yaralandı.
03.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:26
Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu 1 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Keş Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunun depo kısmında patlama meydana geldi. Patlama sonucu kumsalda ailesiyle beraber gezintiye çıkan 5 yaşındaki D.Ç isimli kız çocuğu yaralandı.
Patlama sonrası yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, istasyonun depo bölümünde ise maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA