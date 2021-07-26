Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyona çarptı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyona çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilden bulunan aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için gittikleri memleketleri Kilis'ten İstanbul'a dönen Mustafa E. idaresindeki 34 KE 3303 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Yıldız yönetimindeki 37 AAB 024 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisine bulunan, aynı aileden Mustafa E., Yahya Nihat E., Zennüp, E., Kübra E., Furkan E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

JANDARMA PERSONELİ SOLUNUM YOLU KAPANAN VATANDAŞI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, kısa süre sonra olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından erzak ve eşyaların bulunduğu bagajdan çıkartıldı. Ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Furkan E.'nin solunum yolunun kapandığını gören bir jandarma personeli, solunum yolunu açtı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Furkan E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

YOLA SAÇILAN EŞYALARI JANDARMA EKİPLERİ TOPLADI

Jandarma ekipleri yolda incelemelerde bulundu. Otomobilden yola saçılan erzak ve eşyalar jandarma ekipleri tarafından toplanarak tekrar otomobile koyuldu. Daha sonra olay yerine gelen çekici yardımı ile kullanılmaz hale gelen otomobil kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğin tek şeritten sağlandığı yolun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Tır sürücüsü Mustafa Yıldız ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

"KAMYON TOZLA KAPLANINCA LASTİĞİ PATLADI SANDIM"

Kazanın görgü tanıklarından Hasan Arslan, kazayı görünce hemen yardıma koştuklarını söyleyerek, "Otomobil sol şeritte seyir halindeydi. Sağ tarafında kamyon vardı. Otomobilinin sağ şeride geçmesi ile kamyonun altında kaldı. Gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Aramızda 500 metre vardı. Kamyon tozla kaplanınca lastiği patladı sandım. Lastik değilmiş, toz bulutu dağılınca otomobilin bu halde olduğunu gördüm. Yaralılardan birinin durumu ağır. Alnı yarılmıştı. Biz bagaj kapağını açarak çıkarttık. Camdan da kız çocuğunu çıkarttık" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Kanber - Fehime Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı