Son dakika 3. sayfa: Batman'da günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu

BATMAN (İHA) - Batman'da günübirlik kiralanan dairelere polis tarafından fuhuş basını düzenlendi. Baskında iki kadının fuhuş yaptığı belirlenirken, daire sahiplerine ise ceza kesildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve GAP Mahallesinde bulunan günübirlik dairelere basın düzenledi. Baskında biri yabancı uyruklu şahıs olmak üzere, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadına toplam 2 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu daireleri kiraya veren 2 kişiye fuhuşa yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Günübirlik dairelerin KBS'ye kaydı olmadığı için toplam 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yabancı uyruklu kadının, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa