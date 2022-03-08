Son dakika 3. sayfa: Batman'da günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Batman'da günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Batman'da günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Batman'da günübirlik kiralanan dairelere polis tarafından fuhuş basını düzenlendi.

BATMAN (İHA) - Batman'da günübirlik kiralanan dairelere polis tarafından fuhuş basını düzenlendi. Baskında iki kadının fuhuş yaptığı belirlenirken, daire sahiplerine ise ceza kesildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve GAP Mahallesinde bulunan günübirlik dairelere basın düzenledi. Baskında biri yabancı uyruklu şahıs olmak üzere, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadına toplam 2 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu daireleri kiraya veren 2 kişiye fuhuşa yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Günübirlik dairelerin KBS'ye kaydı olmadığı için toplam 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yabancı uyruklu kadının, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title