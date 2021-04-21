Son dakika 3. sayfa: Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu
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Son dakika 3. sayfa: Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu

Son dakika 3. sayfa: Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı.

Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batman merkez Korık Mahallesi'nde ilerleyen beton mikserini gören 2 çocuk hızla karşıya geçti. Bu sırada bisikletle yoldan geçen çocuk, beton mikserinin altına kalmaktan saniyelerle kurtulup araca yandan çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. - BATMAN

Son dakika 3. sayfa: Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu
Son dakika 3. sayfa: Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli yumruklu kavga kamerada
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