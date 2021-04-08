Son dakika 3. sayfa: Batman'da arazide bulunan patlamamış havan mermisi imha edildi
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Son dakika 3. sayfa: Batman'da arazide bulunan patlamamış havan mermisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Batman'da arazide bulunan patlamamış havan mermisi imha edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Sebani mezrası kırsalında bulanan patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Sebani mezrası kırsalında bulanan patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Sebani mezrasında bir vatandaş, arazide bir cisim görmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ve güvenlik korucuları, alanda güvenlik önlemi alarak cismi incelemeye aldı. İncelenen cismin yıllar önce atılan ve patlamayan havan mermisi olduğu tespit edildi. Patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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