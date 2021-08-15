Son dakika 3. sayfa: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'ye çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'ye çıktı

Son dakika 3. sayfa: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'ye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: SİNOP (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef 64 kaybımız var. Bunun 9'u Sinop'ta.

SİNOP (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef 64 kaybımız var. Bunun 9'u Sinop'ta. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaşanan sel afetiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "Şehir merkezlerinde çok kısa zamanda hem elektriği hem suyu bağladık. Bunun için hem elektrik idaresine hem İller Bankası'na teşekkür ediyoruz. Buraya yardımcı olan çalışmaya gelen gönüllüler, belediyeler hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede normal hayata geri döneceğiz. Ulaşımla ilgili Türkeli'de herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün köy yollarını açtık. Ayancık içinde birkaç köy dışında tamamına yakınının ulaşımını verdik. Yine elektrik bakımından da Ayancık'ın tamamına yakını, köyleri de dahil olmak üzere elektriğini vermiş bulunmaktayız. Daha hızlı transfer olması için bütün erzak yardımlarımızı da yine helikopterlerle bütün istenilen noktalara bir bir ulaştırıyoruz. Maalesef 64 kaybımız var. Bunun 9'u Sinop'ta. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu sayının artmamasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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