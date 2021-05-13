Son dakika 3. sayfa: Başkent'te yangın paniği
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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te yangın paniği

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Şehit Ali Çalışır Sokak'ta bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir olarak çalışmalar sırasında boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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