Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesi Ankara Caddesi'nde kaza meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ZAJ 66 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç'un kardeşi olan Ekrem Koç (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İbrahim Koç'un ise tedavisi devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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