Başkentte kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 39 kişi yakalandı - Haberler

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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 39 kişi yakalandı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 39 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 21-27 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 21-27 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 4 milyon 271 bin 500 boş, 915 bin dolu makaron ile 30 bin 232 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 250 sahte bandrol, 2 bin 912 litre sahte alkollü içki, 2 bin 680 paket kaçak sigara, 2 bin 177 kilogram tütün, 2 bin 78 cinsel içerikli ilaç ve 1418 elektronik/muhtelif eşya, 600 alkollü içki etiketi, 386 puro, 217 alkol yapımında kullanılan kit, 32 cep telefonu, 9 sigara sarma makinesi ve 3 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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