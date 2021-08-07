Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.

Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki Iraklı Baran Hasan Rasho sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Rasho'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı S.Ö. bugün jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.Ö.'nün hastanedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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