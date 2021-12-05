Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı - Haberler
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Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı Beylikdüzü'nde bulunan bir barın çıkışında tartışan gençler, tekme tokat birbirlerine saldırdı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir barın çıkışında tartışan gençler, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında şahıslardan birinin elindeki bıçağı rast gele salladığı görülürken, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 02.00 sıralarında Beylikdüzü Mahallesi'nde bulunan bir barın çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarca kavgaya dönüşen olayda şahıslar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Aralarından birinin belinden çıkardığı bıçağı da defalarca kavga ettiği şahıslara salladığı görüldü. Şans eseri olayda kimse hayatını kaybetmezken şahıslar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Beylikdüzü'nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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