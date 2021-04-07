Son dakika 3. sayfa: Balkondan düşen çocuk yaralandı
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Son dakika 3. sayfa: Balkondan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Balkondan düşen çocuk yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çocuk balkondan düşerek yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çocuk balkondan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Pınar K. (9) balkondan düşerek yaralandı. Pınar K.'nın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pınar K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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