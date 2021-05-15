Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ekipleri kent merkezi ve 2 ilçede yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri kent merkezi ve 2 ilçede yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 13.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı göz altına aldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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