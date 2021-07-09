Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen İlçelerinde 08.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilenlerde 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda : 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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