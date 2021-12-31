Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, yılbaşı öncesinde 256 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, yılbaşı öncesinde 256 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde uyuşturucu kullanımını ve satışını engellemek amacıyla yapılan operasyonda kullanıma hazır 10 parça halinde her biri 25 gram olacak şeklinde paketlenmiş toplam ağırlığı 256.02 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis operasyonunda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

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