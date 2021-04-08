Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 07 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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