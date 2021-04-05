Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 6 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il merkezinde bir araca yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahsı yakalarken, 19 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il merkezinde bir araca yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahsı yakalarken, 19 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 şüphelinin il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. 19 bin 600 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar ve 3 adet sarılı vaziyette içime hazır toz esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler göz altına alındı ve haklarında adlİ tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı