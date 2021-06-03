Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs göz altına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Demet Akalın Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Gervinho Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 08:49:09. #1.14#

title