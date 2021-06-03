Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarmadan 16 aranan şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs göz altına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı