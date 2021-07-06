Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 02-03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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